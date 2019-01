Les préventes de Tomorrowland commencent samedi à 11h

Le prix du billet oscille entre 105,50 euros pour un pass journalier et 249 euros pour un week-end complet, hors frais de service et d’envoi du bracelet. Belga

Après l’ouverture la semaine dernière des ventes de billets pour les riverains et les tickets «Global Journey», qui proposent des entrées pour Tomorrowland ainsi que le transport vers le site à Boom et/ou le séjour à l’hôtel, la prévente belge débutera samedi.

Les résidents du plat pays pourront ainsi se procurer des places pour le festival dance et électro dès 11 h 00. Les préventes seront ensuite accessibles au public international à partir de 17 h 00. La 15e édition du festival mondialement connu se déroulera les week-ends du 19 au 21 et du 26 au 28 juillet.

Le prix du billet oscille entre 105,50 euros pour un pass journalier et 249 euros pour un week-end complet, hors frais de service et d’envoi du bracelet. Des formules VIP sont également prévues. Toutes les places ne seront toutefois pas proposées en prévente samedi. Les ventes internationales s’ouvriront ainsi pour un deuxième volet le samedi 2 février à 17 h 00.

Pour pouvoir participer à la prévente, il est nécessaire de s’inscrire au préalable sur le site internet www.tomorrowland.com, soulignent les organisateurs. L’enregistrement pour les préventes belge et internationale se clôturent ce vendredi à 20 h 00.

Le thème choisi pour cette 15e édition est «The Book of Wisdom – The Return» (le livre de la sagesse, le retour), en référence à ce thème déjà abordé en 2012. Quelque 400 000 festivaliers sont attendus.

Les têtes d’affiche n’ont pas encore été annoncées mais les amateurs peuvent d’ores et déjà compter sur la présence d’Éric Prydz, Shaquille O’Neal, Nina Kraviz, Oscar & The Wolf, Carl Cox ou encore Paul Van Dyk. On évoque également la présence d’un hologramme intégral en 3D pour une expérience à 360 degrés.