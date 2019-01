CARTE | À la manif «Rise for Climate» à Bruxelles dimanche? Parcours, horaires, trains, métros: toutes les infos pratiques

«Rise for Climate»: acte 2. Vous comptez vous rendre à Bruxelles ce dimanche 27 janvier pour manifester pour la planète? Voici les conseils pratiques à tenir à l’œil.

70.000 manifestants pour la première marche «Claim the Climate» le 2 décembre, puis 35.000 jeunes ce jeudi pour la 3e journée de sèche pour le climat: combien serez-vous ce dimanche 27 janvier à Bruxelles pour «Rise for Climate», acte 2 des mobilisations nationales pour la planète?

Rien n’est sûr, d’autant que le baromètre semble aiguillé vers le maussade pour ce week-end. Mais toujours est-il que le départ se fera à la gare de Bruxelles Nord à 13h (et non Schuman à 14h comme annoncé d’abord). «Pour des raisons d’accessibilité et de sécurité, après concertation avec la police, la SNCB et la STIB», préviennent les organisateurs.



Quel parcours?

«Le départ sera donné à 13h boulevard du roi Albert II, au carrefour avec le boulevard Baudouin», détaille la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles Ilse Van De Keere. «Ensuite le cortège prendra la direction de Botanique via Rogier, sur la Petite Ceinture». Suivront le boulevard Bischoffheim, Madou, puis boulevard du Régent et Art-Loi. «Ensuite les manifestants prendront la rue Belliard en direction du Parlement européen», termine Ilse Van De Keere.

Le cortège doit arriver vers 15h30 place du Luxembourg. Sur l’esplanade du Parlement européen, des prises de parole sont prévues. Le quartier sera-t-il bouclé? «Tout dépendra du monde qu’il y aura», prévient la porte-parole de la police. «Nous serons peut-être amenés à déployer des mesures supplémentaires». La fin des «festivités» est programmée au Parlement européen à 18h.

La zone Bruxelles-Capitale Ixelles annonce enfin aux automobilistes, bruxellois ou pas, ainsi qu’aux manifestants, qu’elle assurera un direct sur son flux Twitter (toujours très précis) quand aux éventuelles perturbations. Vous y retrouverez aussi une carte dynamique du parcours de la manif en temps réel.

Quel train prendre? «Voyagez avant 12h»

Les trains étaient bondés en décembre pour la première marche. D’où des reproches adressés à l’époque à la SNCB. Qui renforcera donc son offre ce 27 janvier. Au total, 10 trains aller-retour supplémentaires sont affrétés. De plus, 36 trains seront renforcés. La SNCB annonce ainsi «plus de 50.000 places au total dans les trains qui arriveront à Bruxelles-Nord entre 12 et 14h». Ce qui correspond «à un doublement de l’offre habituelle».

Depuis la Wallonie, les trains supplémentaires partiront de Rochefort, Welkenraedt, Liège, Tournai, Huy et Charleroi. Les trains renforcés concernent les gares de Binche, Charleroi, Jemelle/Namur, Liège/Louvain, Mons et Tournai.

Le matin, la SNCB conseille de voyager avant 12h et d’acheter les billets à l’avance. Le soir, «5 trains par heure» seront assurés entre Bruxelles-Luxembourg (fin du cortège) et Bruxelles-Nord». La SNCB craignant la foule, elle conseille à ses voyageurs de «regagner les gares de la Jonction à pied ou via la STIB pour répartir au mieux les flux».

Rayon tarifs, il n’y a pas de trains gratuits ni de prix spéciaux. Mais la SNCB rappelle que le billet week-end est 50% moins cher depuis n’importe quelle gare, et que 70% du prix sont offerts aux groupes de plus de 15%.

Quel métro prendre?

Les stations de métro sont nombreuses sur le parcours de la manif. Les stations Gare du Nord (trams 3 , 4 et 55 notamment), Yser (métro 2 et 6) et Rogier (métro 2 et 6 et tram 3, 4 et 55 entre autres) sont les principales haltes qui vous conduisent au plus près du départ annoncé de la manif, au carrefour entre les boulevards Albert II et Baudouin. Toutes ces stations sont très facilement joignables depuis la gare de Bruxelles-Midi.

En fin de parcours, n’hésitez pas à regagner les stations de métro de la petite ceinture, à maximum 10 minutes à pied de la place du Luxembourg. Trône et Arts-Loi en sont les plus proches (métro 2 et 6 vers la gare du Midi ou vers Rogier, à 10 minutes de marche de la gare du Nord).

La STIB annonce en outre que les lignes de tram 92 et 93, et les lignes de bus 14, 20, 21, 27, 29, 34, 38, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 80, 88 et 95, qui croisent l’itinéraire de «Rise for Climate», seront perturbées.

