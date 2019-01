Drogues: 15 perquisitions et 19 interpellations à Charleroi, Anvers et Mons

Joli coup de filet de la police l’ORA, spécialisée dans les stupéfiants, à Charleroi , Anvers et Mons. 19 personnes ont été interpellées dans le cadre d’une enquête sur un réseau de drogues.

Un réseau de trafiquants de drogues a été démantelé ce matin par la police de l’ORA spécialisée dans les stupéfiants à Charleroi indique RTL. 15 perquisitions ont été menées à Charleroi, Anvers et Mons et 19 personnes ont été interpellées. 9 mandats d’arrêt ont été délivrés. De la drogue et des armes ont été saisies.

