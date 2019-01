Les agriculteurs belgo-allemands disent «non» aux accords de libre-échange

À bord de leurs tracteurs, des agriculteurs belges et allemands se sont rassemblés à la frontière belgo-allemande, près d’Eynatten ce vendredi. Une action symbolique pour dire «non» aux accords de libre-échange.

Ce vendredi à la frontière belgo/allemande, le syndicat agricole wallon (FUGEA), associé avec ECVC (UE), Abl (Allemagne), EMB (UE) et MIG (Belgique) ont décidé de dire «non» aux accords de libre-échange.

Les agriculteurs belges et allemands se sont donné rendez-vous sur le pont au-dessus de l’autoroute frontalière A3/E40 entre Eynatten et Lichtenbush (accès via E40, sortie 40), ce vendredi 25 janvier vers 11h30.

Des perturbations sont donc possibles sur la E40.