Mariemont en mode nippon, rock et cors à Soignies, Quaregnon baroque: 10 idées de sortie en Cœur du Hainaut

Ce week-end, il n’y a pas que la manif pour sauver le climat pour occuper votre existence. Démonstration en dix idées de sortie.

Ce week-end, c’est dégel. La neige ne survivra pas à la hausse des températures. Phobique des paysages blancs, vous n’avez plus d’excuses pour passer le week-end enfoncé dans vos pantoufles près du poêle. La vie reprend son cours et presque un mois après le passage à la nouvelle année, les institutions culturelles et de loisirs tournent à plein régime pour vous attirer en leur sein.

Ce week-end, entre Japon, Amérique du Sud, chasse à l’église et balade en zone naturelle, le dépaysement est à quelques kilomètres…

Nouvel an japonais à Mariemont

Cocorico pour le magnifique parc de Mariemont. Ce lieu unique de 45 ha vient de remporterle prix de patrimoine préféré des Wallons organisé par l’Agence wallonne du patrimoine dans la catégorie « Lieu public ». Et les animateurs du domaine y organisent justement une activité insolite: la célébration du nouvel an japonais. Voilà une occasion en or de découvrir le domaine si vous n’y avez encore jamais mis les pieds.

Concrètement, comment ça se passe? Lors d’un cycle de 75 minutes, vous participez à l’Ôbukucha puis à la cérémonie du Thé Hatsugama.

L’Ôbukucha, c’est le thé du Nouvel an ou Thé Porte-Bonheur. Au Japon, une tradition remontant à l’époque de l’Empereur Murakami est toujours en vigueur: tôt le matin de la Nouvelle Année, avant le premier repas de la journée, un thé est servi, à base de la première eau fraîche. Servi aux membres de la maisonnée, accompagné des souhaits de bonne santé, ce thé est ensuite proposé aux visiteurs qui passeront dans la journée…

L’Hatsugama consiste en la première Cérémonie du Thé de l’année. Cela signifie littéralement ‘ Première Bouilloire ‘. Il s’agit en fait officiellement de la 1re Cérémonie du Thé de l’année nouvelle. Dans les écoles de Thé japonaises, c’est la seule occasion qu’ont les élèves de se rencontrer et de faire connaissance. C’est également l’unique jour durant lequel le Maître de Thé prépare le thé pour ses élèves.

En pratique Participation: 40€/personne. Réservation obligatoire au 064 27 37 08 ou via aline.peremans@musee-mariemont.be. Quatre cycles sont organisés sur la journée. Il reste des places pour celui de 16h15. Adresse: Musée Royal de Mariemont. Chaussée de Mariemont 100 7140 Morlanwelz-Mariemont. www.musee-mariemont.be

+ LIRE | Le parc de Mariemont, patrimoine public préféré des Wallons

Folie Manga à Haine-Saint-Pierre

Toujours au rayon des nipponeries, le réseau de lecture publique de La Louvière organise tous les derniers vendredis du mois M@nga Mania, à la bibliothèque communale d’Haine-Saint-Pierre. Il s’agit d’un rendez-vous participatif, un club évolutif où le lecteur occupe une place active au sein du groupe.

Les participants partagent leur avis sur leurs lectures, mais aussi sur les dérivés japonisant (BJD, cosplay, déco, etc.), les animés, etc. Tout le monde peut proposer des animations, concours, sorties, etc. On peut aussi simplement découvrir les nombreuses séries et participez à l’agrandissement des collections de la bibliothèque.

En pratique Ce vendredi de 16 h à 18 h. Bibliothèque Communale D’Haine-Saint-Pierre, Grand-Place 7100 Haine-Saint-Pierre.

Cors de chasse à l’église

La collégiale Saint-Vincent sera le théâtre d’un concert pour le moins singulier, mais qui rencontre son petit succès puisqu’il en est à sa 16e édition: le concert des Trompes de Chasse, Cornemuses et Choeurs de Neufvilles. Le concert a lieu à 16 h, mais dès 14 h 30 des visites guidées de la collégiale Saint-Vincent sont organisées.

Le concert sera suivi d’une messe en l’honneur de Saint-Hubert dès 18 h.

En pratique 27 janvier de 16 h à 18 h. Place verte, Soignies. Infos: 0496 06 15 13

Du vrai rock pour les enfants à Soignies

Envie de faire découvrir les Clash, les Beatles, voire Françoise Hardy à votre progéniture dans le cadre d’un vrai concert de rock avec de vraies guitares, de vrais amplis, des vraies lumières? Rendez-vous à Soignies ce samedi 26 janvier avec vos enfants dès 6 ans pour découvrir Comète, le projet rock spécial pour enfants de trois Girls In Hawaii accompagnés du batteur d’Italian Boyfriend.

En concert dimanche et lundi derniers à Mons, le groupe et surtout le public nous avaient retournés dans l’enceinte du Théâtre du Manège. Ce samedi, c’est l’espace Victor Jara qui découvrira l’effet que le rock’n’roll produit sur les enfants. Parents, accrochez-vous, c’est renversant!

+ LIRE | Quand les enfants découvrent le rock des grands grâce à trois Girls in Hawaii

En pratique 26 janvier à 15 h. Espace Culturel Victor Jara, Place Van Zeeland, 31 Soignies. www.centre-culturel-soignies.be

Accordéon diatonique à Baudour

En ce mois de janvier, le Foyer culturel de Saint-Ghislain a déménagé suite à des travaux menés dans ses locaux. Mais la culture ne prend pas de vacances pour autant. Ce samedi 26 janvier, l’église Saint-Géry de Baudour sera le théâtre du concert «Lalala…»

Pourquoi Lalala? Car la star du jour Anne Niepold, accordéoniste diatonique, aime la musique avant tout et la partager avec le public. Après le succès de son « musette is not dead », qui brisait les clichés de l’accordéon musette, elle propose un nouveau projet, une rencontre avec le Quatuor Alfama.

L’ensemble propose un répertoire de chanson pour la plupart très connues, sans paroles, car les mélodies parlent d’elles-mêmes. Des mélodies que l’on se surprend à fredonner à grand renfort de lalala…

En pratique Infos et réservations au 065 80 35 15 ou fcsaintghilsain@skynet.be Lieu du concert: Église St Géry de Baudour (Place de Baudour.) www.foyerculturelsaintghislain.be

Baroque Latino à Quaregnon

Le mois de janvier arrive à son terme, la période des vœux et des concerts de nouvel an aussi. Un des derniers aura lieu ce dimanche à l’hôtel de ville de Quaregnon. Il réunira trois ensembles de chant choral: Les Rolandins, Le Petit Chœur et le Chœur Régional du Hainaut.

Ces trois chœurs invitent à larguer les amarres à la conquête du «Nouveau Monde». Ce vaste territoire, conquis par l’épée et la croix, révèle bien des surprises. La musique importée d’Europe, vite assimilée par les Amérindiens, laisse place à l’imagination pour créer un art original, mêlant le sacré et le profane.

Au programme de ce concert: une excursion musicale chez les habitants du nouveau continent: Amérindiens, Africains déportés, Espagnols et autres Européens colonisateurs, à l’origine d’un savoureux mélange de cultures. De belles découvertes en perspective.

En pratique Dimanche 27 janvier 2019 à 17 h 00. Hôtel de Ville de Quaregnon. maisonculturellequaregnon.be

À la découverte du «zwin hennuyer» à Harchies

À quelques kilomètres à peine de Mons, le site des marais d’Harchies, au cœur de la vallée de la Haine, est un site extrêmement intéressant pour les ornithologues.

Issu de l’affaissement de mines dans l’entre-deux-guerres, il se compose aujourd’hui de quatre étangs bordés pour la plupart de roselières, et séparés par des bosquets humides, des haies de saules têtards et de prairies à joncs autour desquels serpentent de nombreux sentiers accessibles et agréables à parcourir.

Le tout couvre 550 hectares environ. Ce site classé Natura 2000 est à la fois refuge de certaines espèces d’oiseaux très localisées, mais aussi un lieu de passage d’un grand nombre d’oiseaux migrateurs. Il constitue, enfin, une zone d’hivernage idéale pour les espèces en provenance du Grand Nord.

Envie de découvrir ce lieu exceptionnel en plein hiver et de tout savoir sur la Panure à moustaches ou le discret Butor étoilé? Laissez-vous guider par un ornithologue chevronné de l’association Défi Nature.

En pratique Rendez-vous à 9 h Place de Bernissart. Réservation obligatoire au 071 84 24 74. www.defi-nature.be.

Anne Roumanoff à Mons

Active depuis 30 ans, la dame en rouge figure parmi les humoristes préférés des Français, se moquant de nos travers ou égratignant les politiques dans son Radio bistro.

Si elle vous fait toujours rire, allez croiser sa route sur la scène du Théâtre de Mons ce samedi soir.

Infos pratiques Théâtre Royal de Mons. Grand Place, 7000 Mons. Infos et réservations: 065 39 59 39 ou theatreroyalmons.be

Enquêtez au musée du Doudou

Toute cette semaine, les fins limiers se donnent rendez-vous au musée du Doudou à Mons. De salle en salle, partez à la découverte de la Ducasse rituelle, de saint Georges et du Dragon. Observations, énigmes et découvertes sont au rendez-vous. Une plongée dans le Doudou pour s’amuser en famille.

En pratique Musée du Doudou, Jardin du Mayeur 7000 Mons. Infos et réservations: 065 33 55 ou museedudoudou.mons.be. Activité pour un public de 6 à 12 ans. Ouvert de 10 à 18 h.

Coup de Chapeau à Binche

L’an dernier, le Lion’s Club Binche Alliance, avec le soutien de l’Office du Tourisme et de la Ville de Binche avait organisé le concours «Coup de chapeau». Suite au succès de la première édition, le Lion’s Club a remis le couvert.

Depuis le 18 janvier, vous pouvez découvrir les chapeaux les plus originaux du concours «Coup de Chapeau» à la Maison des Associations du lundi au samedi de 10 h à 18 h et le dimanche de 14 h à 18 h.

Notez dans vos agendas que la seule occasion de les voir portés sera lors d’un défilé le jeudi 31 janvier dès 19 h 30 dans la salle du Kursaal (av. Wanderpepen). La soirée sera animée par Freddy Tougaux et Éric Boschman.

Les gagnants du concours seront dévoilés à l’issue du défilé.