Open d’Australie: Joachim Gérard remporte le double en fauteuil

Joachim Gérard est en grande forme! Le Belge a remporté le double en fauteuil à l’Open d’Australie, une semaine après son titre à l’Open de Melbourne.

Joachim Gérard (ITF 5) et le Suédois Stefan Olsson (ITF 6) se sont imposés en finale de l’Open d’Australie face à la paire composée du Français Stéphane Houdet (ITF 3) et de l’Australien Ben Weekes (ITF 21).

La paire belgo-suédoise a remporté la finale sur le score de 6-3, 6-2.

C’est le troisième titre du Grand Chelem en double pour le Brabançon Joachim Gérard (30 ans). Il s’était déjà imposé à Roland Garros 2014 avec le Français Stéphane Houdet et à l’Open d’Australie 2017 avec le Britannique Gordon Reid.

En simple, Joachim Gérard s’est incliné au stade des quarts de finale 6-4, 6-3, face à… son partenaire de double Stefan Olsson.

