Les proches de Sala implorent la police de reprendre les recherches: «Je sais qu’il est vivant»

Les proches d’Emiliano Sala ont imploré les garde-côtes britanniques de reprendre les recherches interrompues jeudi.

La police jugeait désormais «infimes» les chances de survie du joueur et du pilote de son avion disparu des radars lundi soir.

«Je sais au fond de moi qu’Emiliano est toujours vivant», a déclaré aux médias britanniques à Cardiff la sœur de l’attaquant, Romina Sala, en pleurs.

«S’il vous plaît, n’arrêtez pas les recherches. Nous comprenons (la complexité de la) tâche, mais n’arrêtez pas les recherches», a-t-elle ajouté. «Pour nous, ils sont encore en vie».

En #SportsCenter , Romina Sala agradeció a todos los que mandan mensajes de apoyo alrededor del mundo y volvió a pedir entre lágrimas que no paren la búsqueda. pic.twitter.com/X5BHPtB2dc

Le père du joueur, Horacio Sala, a lancé un appel similaire depuis l’Argentine: «La seule chose que je demande, a-t-il déclaré à la presse, c’est qu’ils continuent à chercher. Il ne peut pas avoir disparu comme ça».

Le milieu argentin Valentin Vada et l’attaquant uruguayen Diego Rolan, amis et anciens coéquipiers d’Emiliano Sala ont également demandé dans deux vidéos publiées sur les réseaux sociaux la reprise des recherches.

La police de l’île anglo-normande de Guernesey avait annoncé en milieu d’après-midi avoir pris la «décision difficile de mettre fin aux recherches», après avoir «passé en revue toutes les informations disponibles». Les «chances de survie à ce stade sont infimes», avait-elle souligné.

Au total, la police a mené plus de 24 heures de recherches continues, explorant mer, côtes, rochers, îles, à l’aide de trois avions et de cinq hélicoptères. Deux bateaux de sauveteurs ont aussi participé aux opérations, avec l’aide de bateaux de pêche.

L’espoir subsistait également du côté du FC Nantes, que le footballeur venait de quitter pour le club de Cardiff, au Pays de Galles. «Pour la famille, pour Emiliano… Gardons espoir», a tweeté le club.

Je demande à tout le monde

De publier une video pour que les recherches continuent afin de retrouver Emiliano Sala et le pilote .

On compte sur vous c'est tres important pour la famille et les proches d' Emiliano .