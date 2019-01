NBA All Star Game | James et Antetokounmpo capitaines: voici les starters

La superstar des Lakers, LeBron James, et l’ailier de Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, seront les capitaines des deux équipes qui s’affronteront lors du All Star Game le 17 février à Charlotte (Caroline du Nord), a annoncé jeudi la Ligue nord-américaine de basket (NBA).

James, qui participera pour la 15e année consécutive pour le match opposant chaque année les meilleurs joueurs de NBA, a recueilli le plus de votes dans les trois collèges (public, joueurs, presse) à l’Ouest.

À l’Est, c’est Antetokounmpo, de nationalité grecque et d’origine nigériane, qui a terminé la consultation en tête.

Selon la nouvelle formule mise en place en 2018, les deux capitaines vont choisir quatre coéquipiers dans la liste des huit autres titulaires, sans tenir compte de leur appartenance aux conférences Ouest et Est.

In the #NBAAllStar Draft, @KingJames & @Giannis_An34 will select the 8 remaining players from the starter pool in the First Round & then all 14 players from the reserve pool in the Second Round.

Selections will be without regard to a player’s conference affiliation or position.