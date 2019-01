VIDÉOS | Buteur, Eden Hazard mène Chelsea vers la finale de la Coupe de la Ligue

Les Blues se sont imposés face à Tottenham après la séance de tirs au but.

Chelsea s’est qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise jeudi soir en éliminant Tottenham lors de la demi-finale retour disputée à Stamford Bridge. Battus 1-0 à l’aller, les Blues se sont imposés 2-1 au terme des 90 minutes et ont décroché leur ticket pour la finale en remportant la séance de tirs au but 4-2. Auteur du deuxième but des siens, Eden Hazard a disputé toute la rencontre tout comme Toby Alderweireld et Jan Vertonghen dans les rangs de Tottenham.

Privé de son trio offensif Kane-Alli-Son, Tottenham était bien résolu à défendre son avantage d’un but obtenu il y a quinze jours à Wembley. Après moins d’une demi-heure tout était à refaire pour les Spurs qui concédaient un premier but à Ngolo Kante dont la frappe tendue passait entre les jambes de trois joueurs – gardien compris – avant de franchir la ligne de but (27e).

BUT | La belle reprise de N'Golo Kanté donne l'avantage à Chelsea ! 💥



1-0 #CHETOT

Onze minutes plus tard, Chelsea plantait un deuxième but par Eden Hazard, à la base d’une action qu’il concluait d’un plat du pied gauche après un centre en retrait d’Azpilicueta (38e).

BUUUT | Eden Hazard inscrit le 2-0 ! 🇧🇪🔥

Le 13e but de la saison du Diable Rouge ne suffisait toutefois pas aux Blues pour se débarrasser de Tottenham. Les Spurs répondaient en deuxième période grâce à Fernando Llorente, buteur d’un joli coup de tête en torsion (50e).

BUT | Fernando Llorente relance le suspense dans cette partie ! 💥



2-1 #CHETOT

Chelsea repartait donc à l’abordage devant son public mais Giroud (52e) et Hazard (58e) manquaient le coche alors qu’ils étaient idéalement placés. Très dynamique, le Diable Rouge a tergiversé un peu trop en zone de finition en deuxième période même s’il s’est assurément montré le plus dangereux des siens.

Vu que la Coupe de la Ligue anglaise ne prend pas en compte les buts à l’extérieur et ne prévoit pas de prolongation, les deux équipes ont été appelées à se départager aux tirs au but. Un exercice qui a souri aux Blues, impeccables depuis les onze mètres alors que Tottenham a payé cash les erreurs d’Éric Dier et Lucas Moura.

FIN | David Luiz inscrit son tir au but et c'est Chelsea qui se qualifie pour la finale ! 👏



Tottenham | ??????

Chelsea | ??????

En finale pour la 8e fois de son histoire, Chelsea affrontera le tenant du titre Manchester City qui a facilement balayé Burton dans l’autre demi-finale.