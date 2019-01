Le réalisateur Bryan Singer rejette de nouvelles accusations d'agression sexuelle

(Belga) Le réalisateur du film "Bohemian Rhapsody", Bryan Singer, a rejeté en bloc jeudi de nouvelles accusations d'agression sexuelle, dont certaines sur des mineurs, portées à son encontre dans un article du magazine The Atlantic.

Dans un long article publié mercredi sur son internet, le média relate les témoignages de quatre hommes disant avoir eu des relations sexuelles avec la star de Hollywood, pour deux d'entre eux alors qu'ils n'étaient encore que des adolescents. L'une des personnes interviewées décrit notamment Bryan Singer comme un "prédateur" fournissant drogues et alcool à ses victimes avant d'abuser d'eux. Bryan Singer, 53 ans, a démenti toutes ces allégations et un article "homophobe" selon lui destiné à "salir" sa réputation et nuire aux chances de "Bohemian Rhapsody" en pleine saison des prix cinématographiques. Couronné aux Golden Globes, le biopic consacré à Freddie Mercury, le chanteur du groupe Queen, a décroché cette semaine cinq nominations aux Oscars, dont une dans la catégorie du "meilleur film". "La dernière fois que j'ai écrit sur ce sujet, le magazine Esquire s'apprêtait à publier un article écrit par un journaliste homophobe bizarrement obsédé par moi depuis 1997", a affirmé le réalisateur dans un communiqué transmis à l'AFP par son avocat. "Après de minutieuses vérifications, et au vu du manque de sources crédibles, Esquire avait choisi de ne pas publier cette vengeance journalistique", poursuit Bryan Singer. "Cela n'a pas empêché l'auteur de le vendre à The Atlantic", déplore-t-il. Des rumeurs accusant le réalisateur à succès (la série des X-Men, "Superman Returns", etc.) de comportements sexuels répréhensibles circulent depuis des années, et Bryan Singer a été la cible de plusieurs plaintes pour agression sexuelles sur des garçons mineurs. De nombreuses procédures ont été classées ou fait l'objet de transactions financières en dehors des tribunaux. (Belga)