Le conseil communal de Namur demande que le palais de justice soit construit rapidement

(Belga) Le conseil communal de Namur a voté jeudi une motion demandant au gouvernement fédéral de commencer dans les meilleurs délais la construction du nouveau palais de justice namurois. Un courrier sera adressé au ministre de la Justice, Koen Geens, au SPF Justice et à la Régie des bâtiments dans les prochains jours.

C'est la conseillère communale et députée fédérale, Gwenaëlle Grovonius (PS), qui a interpellé l'assemblée sur ce point. Tous les groupes ont voté en faveur de la motion, voulant par là dénoncer une situation inacceptable. "Même si des travaux ont été faits et que d'autres vont encore l'être pour permettre au personnel de continuer à travailler dans le palais actuel, il est plus qu'urgent de bâtir les fondations des nouvelles installations", a déclaré M. Grovonius. "Cela ne peut plus durer, la justice namuroise est forcée de travailler dans des conditions abominables et les justiciables sont eux aussi lésés." Plus tôt jeudi, un autre député fédéral, Georges Gilkinet (Ecolo), a lui aussi fait savoir qu'il interpellerait prochainement le ministre de la Justice au sujet du nouveau palais. Promis à la justice namuroise depuis de nombreuses années, le bâtiment ne devrait pas être inauguré "avant fin 2021 ou début 2022 dans le meilleur des cas", selon les dernières déclarations de M. Geens.