Croky Cup - Trois exclusions, du spectacle mais pas de vainqueur entre Gand et Ostende

(Belga) La Gantoise et Ostende se sont quittés dos à dos (2-2) à Gand jeudi soir en demi-finale aller de la Coupe de Belgique de football. La rencontre a été marquée par trois exclusions, une du côté d'Ostende et deux pour les Buffalo's qui s'en sont bien sortis malgré les deux buts pris à domicile.

Ce duel engagé a tout de suite été rythmé par des occasions de part et d'autre. La première équipe à mettre à profit ses opportunité a été La Gantoise qui a pris l'avantage via un coup de tête de Roman Yaremchuk (23e). Ostende a répondu du tac au tac en égalisant dans la foulée grâce à Tom de Sutter, opportuniste au moment de reprendre un centre mal repoussé par Souquet (25e). Gand a dû encaisser un deuxième coup dur dans les minutes suivantes avec l'exclusion d'Igor Plastun, coupable d'avoir coupé la route d'un De Sutter lancé au but (28e). Jess Thorup a alors décidé de lancer Sigurd Rosted dans la bataille à la place de Jean-Luc Dompé (32e) mais le Norvégien a lui aussi vu rouge à la 54e pour avoir réagi fautivement à un contact avec Sander Coopman. Alors qu'il se trouvait dans une situation idéale, Ostende a lui aussi perdu un joueur dans l'histoire suite à l'exclusion d'Aristote Nkaka, averti deux fois en l'espace de trois minutes (59e). Ce match totalement débridé a réservé du spectacle également dans le dernier quart d'heure. Dylan Bronn a d'abord replacé Gand aux commandes d'une frappe puissante du droit pour son sixième but de la saison (76e). Laurens De Bock lui a répondu du gauche avec un envoi tout aussi fort dans le petit filet pour permettre aux siens d'accrocher tout de même un partage (78e). Les deux équipes seront à nouveau amenées à s'expliquer mercredi prochain lors du match retour à Ostende. Mardi, le FC Malines et l'Union Saint-Gilloise s'étaient quittés sur un nul blanc 0-0 dans la première demi-finale aller. (Belga)