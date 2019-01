Procès de l’attentat au Musée juif de Belgique: projection des vidéos du tueur évoquant «une longue série d’attaques» sur Bruxelles

«Grand banditisme» ou «bon bandit»?

Ce jeudi matin, la cour d’assises a également entendu les enquêteurs français concernant la personnalité de Nacer Bendrer et ses antécédents judiciaires. Certaines manœuvres de celui-ci étaient apparentées au «grand banditisme», a expliqué un inspecteur de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI) française.

Le 3 novembre 2014, la compagne de Nacer Bendrer a été prise en filature, a expliqué cet enquêteur, Nacer Bendrer étant «très difficile à localiser». Ce soir-là, la jeune femme effectue plusieurs manœuvres à bord de son véhicule à proximité de La Ciotat, sur la côte méditerranéenne française, entre 21h20 et environ 22h30.

«Il s’agissait de ‘coups de sécurité’, comme on les appelle dans le jargon. C’est-à-dire des manœuvres visant à tromper une éventuelle filature», a expliqué le policier français.

Le lendemain, les écoutes téléphoniques ont montré que Nacer Bendrer et sa compagne avaient été en contact durant cette plage horaire. L’homme lui dictait à distance différentes directions à prendre, selon les enquêteurs.

«Il l’a pilotée pour effectuer une opération de sécurité et détecter la présence des véhicules suiveurs», a avancé l’enquêteur. «Cette pratique est digne d’un profil du grand banditisme ou du contre-espionnage.»

Nacer Bendrer n’est pourtant vu, sur base de son casier judiciaire, que comme quelqu’un d’actif dans les vols avec violence, «un ‘bon bandit’» mais pas un «membre des grands cercles».

Mehdi Nemmouche et Nacer Bendrer, deux Français âgés de 33 et 30 ans, sont accusés devant la cour d’assises de Bruxelles d’être auteur et coauteur de l’attaque terroriste commise le 24 mai 2014 au Musée juif de Belgique, situé rue des Minimes à Bruxelles. L’attentat avait coûté la vie à quatre personnes.

Mehdi Nemmouche avait été arrêté six jours après les faits, le 30 mai 2014, à la gare routière de Marseille. Il était en possession de munitions et d’armes, dont une kalachnikov et un revolver, qui ont servi lors de l’attaque au Musée juif. Selon l’enquête, il est celui qui a fait feu sur les quatre victimes à l’intérieur du musée, l’homme visible sur les images de caméras de vidéosurveillance dans et autour du musée lors de l’attaque, et qui avait fait l’objet d’un avis de recherche largement diffusé.

Mehdi Nemmouche ne conteste pas avoir possédé les armes du crime, mais il nie être le tireur.

Quant à Nacer Bendrer, arrêté le 9 décembre 2014 à Marseille, il est soupçonné d’avoir fourni les armes à Mehdi Nemmouche. Il avait été interpellé dans un appartement à Ceyreste, dans la banlieue de Marseille. Lors de la perquisition, quatre armes ont été retrouvées, dont trois étaient chargées et deux se trouvaient à proximité du lit qu’occupait Nacer Bendrer.

Le procès se poursuivra ce vendredi dès 9h avec la suite des auditions des enquêteurs et juges d’instruction.