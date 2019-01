Patrimoine: les Wallons ont désigné leurs coups de cœur

Les six sites et bâtiments préférés des Wallons sont connus. Rien que des hauts-lieux du patrimoine et du tourisme.

La Wallonie ne manque pas de patrimoine, plus ou moins connu. Pas moins de 4 200 sites et biens classés, pour ne parler que des lieux inventoriés par la Région wallonne. Et quelque 218 sites exceptionnels. Mais il est également intéressant de savoir quels sont ceux qui bénéficient d’un attachement particulier du public.

C’était le but de l’opération le «Patrimoine préféré des Wallons», organisée par l’Agence wallonne du patrimoine (AWaP) qui a dévoilé la liste des lauréats, hier soir à La Hulpe, en désignant les six sites et monuments préférés.

Le gratin

Rien que du bon monde, donc, pour ces «oscars» du patrimoine wallon. Dans la catégorie «touristique», ce sont les grottes de Han-sur-Lesse qui décrochent la timbale. Dans la section «patrimoine naturel», ce sont les Hautes-Fagnes. Le château de Vêves (Houyet), quant à lui, sort vainqueur de la catégorie des «bâtiments» et les souterrains de la citadelle de Namur se classent dans la section «insolite». L’abbaye du Val-Dieu (Aubel) arrive à la première place du podium «secret» et le parc de Mariemont (Morlanwelz) est élu dans la catégorie «espace de vie».

Au total, ce ne sont pas moins de 11 081 votes qui se sont exprimés, depuis début novembre, sur notre site l’avenir.net. Avec quelques beaux scores pour les souterrains de la citadelle de Namur (58,8%) et l’abbaye du Val-Dieu (53,2%) dans leur catégorie respective. Et une très forte représentation des sites namurois, dans l’ensemble. Une revanche à prendre pour les autres provinces?