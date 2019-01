Musée juif: une ressemblance entre les vêtements du tueur et de Nemmouche

Les enquêteurs ont montré, jeudi en fin d’après-midi devant la cour d’assises de Bruxelles, des photos sur lesquelles pose Mehdi Nemmouche et les ont comparées à celles sur lesquelles pose le tueur du Musée juif. Ils y ont relevé des «similitudes morphologiques» et des ressemblances au niveau vestimentaire.

«Le pull porté par Mehdi Nemmouche est de teinte semblable au pull porté par le tueur sur la photo. On remarque aussi un logo blanc sur les deux pulls. On distingue également une montre noire sur la photo du tueur et on peut voir que Mehdi Nemmouche en porte également une sur ces photos», a exposé l’un des enquêteurs.

Un cliché montrant un homme vêtu d’un jean et d’un pull bleu foncé, encagoulé, avait été retrouvé sur le PC portable que Mehdi Nemmouche transportait dans ses bagages le jour de son arrestation. Étaient également enregistrées sur cet ordinateur les vidéos revendicatrices de l’attaque au Musée juif de Belgique.

C’est sur ce même PC que les enquêteurs ont découvert des photos de Mehdi Nemmouche, posant seul ou avec d’autres personnes, notamment lors de son séjour en Asie début 2014.

Les photos avaient, semble-t-il, été effacées du disque dur. Elles ont pu être récupérées, en miniature, grâce à une opération d’extraction.