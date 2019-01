Colis alimentaires reportés au Comité Saint-Jean, à Tournai, suite à un vol

Un vol par effraction dans les locaux du Comité Saint-Jean oblige les bénévoles à reporter la distribution des colis alimentaires et l’atelier soupe d’une semaine.

Constitué d’un noyau de sept membres et d’une vingtaine de bénévoles, le Comité Saint-Jean multiplie les événements, activités et actions de solidarité pour le bien-être et le bien-vivre de tous.

Ses locaux situés au rez-de-chaussée de l’un des blocs du luchet d’Antoing ont été visités par un ou des cambrioleurs cette semaine, entre mardi, après 16 h et ce jeudi, à 11 h 30. C’est en effet ce jour que les faits ont été découverts.

Manifestement un violent coup de pied a été donné dans la porte d’entrée qui a été fortement endommagée et le local a été entièrement fouillé. Le ou les voleurs ont sans doute été dérangés car peu de choses auraient été emportées.

Plainte a été déposée à la police et le Logis tournaisien a pu sécuriser les lieux en attendant de plus conséquentes réparations.

Sur sa page Facebook, le Comité saint Jean signale qu’en raison de ce cambriolage, la distribution du colis alimentaire et l’atelier soupe de ce vendredi 25 janvier sont suspendus. Les activités reprendront normalement dès lundi avec l’atelier Repair Coutur, la distribution du colis alimentaire reprendra le vendredi 31 janvier.

Les membres du Comité Saint-Jean en appellent à la vigilance de l’ensemble des habitants des différents blocs du Luchet en les incitant à appeler la police s’ils devaient constater le moindre comportement anormal dans le quartier. «La sécurité entre voisins dans les blocs me semble une évidence pour un bien-vivre ensemble dans le quartier», rappelle la présidente du comité, Christine Deside.