Rafael Nadal en finale de l’Open d’Australie: «Je ne m’y attendais pas du tout»

Rafael Nadal s’est qualifié pour la finale de l’Open d’Australie pour la cinquième fois de sa carrière, ce jeudi, à Melbourne. L’Espagnol de 32 ans, deuxième joueur mondial, n’a laissé aucune chance au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 15), 20 ans, balayé 6-2, 6-4, 6-0 en 1 heure et 46 minutes.

«Ce n’est pas facile de revenir après quatre, cinq mois (sans compétition) et de jouer de la manière dont je joue. Bien sûr, je ne m’y attendais pas du tout», a déclaré Rafael Nadal. «J’avais des doutes. J’ai bien joué. Je joue bien depuis le début du tournoi, j’ai fait beaucoup de bonnes choses dans chacun de mes matches. Ce soir encore. J’ai été solide au service, j’ai joué de manière agressive, mon revers a été meilleur que les autres jours, mon coup droit fonctionne de manière fantastique depuis le début de la quinzaine. Globalement, je suis très content de la manière dont j’ai joué. À Brisbane (début janvier), j’étais un peu inquiet parce que j’enchaînais les problèmes physiques. Mais je jouais super bien à l’entraînement, vraiment. J’ai fait une super semaine d’entraînement, je ne me suis jamais arrêté. J’étais inquiet d’avoir un autre problème physique, mais en termes de tennis, je savais que je jouais bien. Après, il fallait voir en compétition après quatre ou cinq mois sans, mais mes sensations en décembre et au début de la saison étaient positives.»

Nadal avait joué son dernier match de l’année 2018 en septembre à l’US Open, où il avait abandonné en demi-finales. Il avait joué un match au tournoi-exhibition d’Abou Dhabi en fin d’année et avait ensuite déclaré forfait pour le tournoi de Brisbane.

En finale, le Majorquin défiera soit le Serbe Novak Djokovic, N.1 mondial et sextuple vainqueur à Melbourne, soit le Français Lucas Pouille (ATP 31), pour la première fois dans le dernier carré d’un Grand Chelem. Cette demi-finale est programmée vendredi.

Nadal ne s’est imposé qu’une seule fois à Melbourne, en 2009. Il a perdu au dernier stade de l’épreuve en 2012, 2014 et 2017. Nadal visera un 18e titre en Grand Chelem. L’Espagnol compte 80 succès sur le circuit ATP.

S’il s’impose, Nadal deviendra le premier joueur de l’ère Open à remporter au moins deux fois chacun des quatre tournois majeurs.