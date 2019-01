Si vous rêvez de jouer au figurant dans Kaamelott, cette annonce est faite pour vous

Après la confirmation du tournage prochain, une annonce de casting pour le premier volet de la trilogie Kaamelott au cinéma tient en haleine les fans du roi Arthur et ses chevaliers. Et si vous y participez?

Mardi soir, l’annonce par Alexandre Astier du lancement «dans les prochains jours» du tournage du premier volet de ce qui devrait être une trilogie «Kaamelott» sur grand écran a fait l’effet d’une bombe parmi la communauté des fans.

Si l’annonce faite mardi soir officialise en quelque sorte la renaissance du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde à la sauce Astier, on apprend aujourd’hui qu’une annonce pour un casting recherchant des figurants pour le tournage de ce premier volet cinématographique a été diffusée tout récemment en Haute-Loire.

En effet, Pôle-Emploi a diffusé voici quelques jours une annonce afin de recruter «des hommes et femmes tous profils (minimum 16 ans révolus); des hommes entre 18 et 45 ans, grands et sportifs; des hommes et femmes jongleurs, artistes de rue» pour un tournage de trois jours aux Estables.

Excalibur dans le rocher

Malgré l’aspect pour le moins succinct de la description, il n’en fallait pas plus pour que certains parmi les plus fervents des fans y décèlent les signes d’un casting réalisé pour le film d’Alexandre Astier.

Interrogé par nos confrères de la rédaction locale Haute-Loire de L’Éveil, le maire des Estables Philippe Brun a en effet confirmé que l’équipe du film était bel et bien venue voici quelque temps en repérages, là même où Alexandre Astier était venu en personne tourner plusieurs scènes de la série (notamment celles du rocher où Arthur replante Excalibur dans la saison 5).