Manif pour le climat: nos ados sont les rois de la punchline

À Liège comme ailleurs, les étudiants étaient des centaines à manifester pour le climat sous la bannière «Youth for Climate», ce jeudi. C’est l’occasion pour eux de dégainer des slogans, qui traduisent beaucoup de maturité et de culture. Et de sens de l’humour…

Les jeunes sont descendus dans la rue, à Liège comme à Bruxelles et dans d’autres villes. Élèves du secondaire ou étudiants du supérieur, ils manifestent pour le climat, interpellent les générations qui précèdent la leur pour leur faire saisir toute l’urgence de la problématique environnementale.

À chaque manifestation, ses slogans. Ceux déployés par les jeunes Liégeois ce jeudi rivalisent de finesse, d’humour et d’esprit. Ces punchlines sont parfois sorties tout droit de leur imagination ou inspirées de slogans scandés dans d’autres manifestations.

Les revendications ainsi formulées, brièvement, à l’image de posts sur les réseaux sociaux, révèlent bien souvent une grande connaissance du combat dont ils se font les porte-voix. Quelques images permettent de le constater, les calicots affichent tantôt des messages humoristiques, des coups de gueule, des slogans à deux, voire trois degrés de lecture.