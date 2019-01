Mehdi Nemmouche était porteur d’un sac si imposant qu’ils ont eu des difficultés à le mettre dans l’Audi

Procès de l’attentat au Musée juif de Belgique: lLe 24 avril 2014, Mounir Attallah est venu chercher Mehdi Nemmouche dans le quartier de Bonneveine, à Marseille. Nemmouche était porteur d’un sac si imposant qu’ils ont eu des difficultés à le mettre dans la voiture.

Le 24 avril 2014, Mounir Attallah est venu chercher Mehdi Nemmouche dans le quartier de Bonneveine, à Marseille. Ce dernier était porteur d’un sac si imposant qu’ils ont eu des difficultés à le mettre dans la voiture, une Audi A3, ressort-il de ses auditions rapportées ce jeudi après-midi devant la cour d’assises de Bruxelles par la juge d’instruction Claire Bruyneel.

Interrogé par la présidente, Nacer Bendrer a indiqué n’avoir jamais vu Mehdi Nemmouche avec un sac lors de leurs rencontres à Marseille à la même époque. Il a également précisé qu’ils s’étaient vus deux fois et que Mehdi Nemmouche ne lui avait pas dit qu’il repartait vers Bruxelles.

Le principal accusé n’a quant à lui «toujours pas de réponse à donner à ce stade du procès», a-t-il déclaré à l’audience jeudi.

De ses auditions devant les juges belges, il ressort que Mounir Attallah avait peur de Mehdi Nemmouche, et qu’il nourrit beaucoup de ressentiment à son égard.

«Je l’ai vu une fois et je ne l’ai plus revu. Il s’en foutait de moi. Il est venu ici pour me dire prends-moi, amène-moi ici et ciao», avait-il résumé.

Lors de leur dernier contact téléphonique, cinq ou six jours avant l’arrestation de l’accusé selon Mounir Attallah, Mehdi Nemmouche lui a demandé de venir le chercher à la gare de Nice. Les enquêteurs n’ont pas été en mesure de clarifier ce point, a précisé la juge Bruyneel.

Mounir Attallah avait été inculpé en juillet 2015 dans ce dossier avant de bénéficier d’un non-lieu en avril 2018.

Il a assuré qu’il n’était pas au courant que Mehdi Nemmouche était de retour à Marseille le 30 mai 2014.