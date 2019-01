Disparition de Sala: la police de Guernesey annonce la fin des recherches

La police de Guernesey vient de l’annoncer: elle stoppe ses recherches après avoir couvert 1 700 mètres carrés de superficie. Les chances de survie sont extrêmement faibles.

Les garde-côtes britanniques ont poursuivi jeudi leurs recherches mais n’ont trouvé aucune trace de l’avion emprunté par le footballeur argentin Emiliano Sala, disparu lundi soir en mer.

«L’île de Burhou a été explorée à pied. Aucune trace de l’avion ou de ceux qui étaient à bord n’a été trouvée», a tweeté la police de Guernesey. Les policiers avaient repris leurs recherches jeudi matin, explorant le littoral à l’aide d’un avion.

