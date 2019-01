Bruxelles: près de 7.000 infractions sur les places réservées aux PMR

La Région bruxelloise compte en tout quelque 265.000 places de stationnement sur l’espace public, dont seulement 4.244 sont réservées aux personnes atteintes d’un handicap. L’an dernier, la police a verbalisé 6.957 infractions sur ces places réservées aux PMR.

La Région bruxelloise a décidé de s’attaquer à l’abus des places de stationnement réservées aux personnes souffrant d’un handicap. Elle a lancé jeudi une campagne dans ce sens, sous l’impulsion de la secrétaire d’État à la Sécurité routière et à l’Égalité des Chances, Bianca Debaets, de Bruxelles Mobilité et de l’ASBL «Passe le message à ton voisin».

Objectif: faire prendre conscience aux automobilistes des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes handicapées dans l’espace public.

La Région bruxelloise compte en tout quelque 265.000 places de stationnement sur l’espace public, dont seulement 4.244 sont réservées aux personnes atteintes d’un handicap.

L’an dernier, la police a verbalisé 6.957 infractions sur ces places réservées aux PMR.

Pour lutter contre ce phénomène et sensibiliser le public, le coup d’envoi de la campagne RESPECT a été donné par une action de terrain organisée jeudi au boulevard de Waterloo à Bruxelles. Une zone de parking habituellement fort prisée était entièrement dédiée aux personnes en situation de handicap. Une équipe vidéo a pu recueillir les réactions des automobilistes.

La campagne de sensibilisation et d’information en elle-même est menée sur le terrain par les communes bruxelloises et les zones de police depuis jeudi. Elle invite les automobilistes à ne pas céder à l’égoïsme et prendra dans un premier temps la forme d’une distribution de brochures et de conseils aux citoyens.

Ensuite, dans les prochaines semaines, les infractions à la législation sur le stationnement pour personnes en situation de handicap feront l’objet d’une vigilance accrue et seront sanctionnées.

«En Région bruxelloise, 19 amendes par jour en moyenne sont infligées par la police en raison de ce type d’infractions. Il est temps que tout le monde se rende compte que des agissements pareils sont vraiment inacceptables», a commenté Bianca Debaets, à l’occasion du lancement de la campagne.

Sans compter les frais d’enlèvement du véhicule, une infraction aux règles de stationnement sur un emplacement réservé aux PMR est passible d’une amende de 116 euros.