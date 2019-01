Benavente, Zulj, Raskin…: le mercato belge bouge enfin

Alors que le mercato avait débuté très calmement, il s’est emballé ces derniers jours, laissant augurer une fin d’exercice plus animée.

Lorsque le mercato refermera ses portes le 31 janvier, il ne restera que sept petites journées à jouer en phase régulière de la compétition. De quoi limiter les mouvements au sein des clubs belges? Pas certain…

De l’attentisme dans la lutte pour le maintien

Avec une avance de minimum six points sur la lanterne rouge, Lokeren, la plupart des clubs de seconde zone sont dans une situation relativement confortable à l’heure actuelle, ce qui peut expliquer l’attentisme de certains clubs du ventre mou depuis le début du mercato hivernal. Contrairement à l’année dernière où plusieurs clubs semblaient en mauvaise posture et avaient beaucoup recruté, la plupart semblent en effet avoir choisi cette fois de voir venir.

Après des aventures à Anderlecht et aux Queens Park Rangers, Idrissa Sylla est rentré au bercail. Photo News Parmi ces clubs concernés par la lutte contre la relégation, Zulte Waregem a, comme la saison dernière où il avait recruté Hamdi Harbaoui et Damien Marcq, frappé fort (et vite!) dans ce mercato en rapatriant Tom Peeters (de Caen) et Idrissa Sylla (Q.P.R.), ainsi qu’en louant les services du puissant Ibrahima Seck, sous-utilisé à Genk depuis le début de la saison.

Les autres clubs concernés par cette lutte ont donc, eux, choisi des stratégies plus chirurgicales: Mouscron a fait revenir son buteur de la saison dernière Taiwo Awoniyi (barré à Gand), Waasland-Bevere a loué le flop buffalo Franko Andrijasevic (joueur le plus cher de Gand qui n’est jamais parvenu à s’imposer à la Ghelamco Arena), Ostende a fait venir l’expérimenté Tom De Sutter (en froid avec sa direction à… Lokeren), tandis qu’Eupen a signé l’international tunisien Yousef Msakni (Al Duhail).

Lokeren, lui, a changé une nouvelle fois d’entraîneur, confiant les rênes de son équipe renforcée de Knowledge Musona (Anderlecht) et Jakub Reznicek (Plzen) à Glen De Boeck, un habitué des missions «sauvetage».

Peu de mouvements en tête

Si les play-off seront déterminants dans la lutte pour le titre, plusieurs clubs peuvent, déjà, préparer sereinement le rendez-vous. Sauf grosse catastrophe, Genk, Bruges, l’Antwerp et le Standard devraient en être.

Hormis l’arrivée de Casper De Norre à Genk, peu de mouvement est à observer parmi le top 4. BELGA Ces quatre clubs ne se sont d’ailleurs jusqu’ici pas montrés très gourmands puisque Genk a recruté l’espoir trudonnaire Casper De Norre et deux espoirs (un Finlandais et un Brésilien) tout en donnant un bon de sortie à Seck, que Bruges n’a jusqu’ici enregistré aucun mouvement véritable, que l’Antwerp a compensé le départ de Jaadi par l’arrivée du Portugais José Simao et que le Standard a misé sur l’avenir en signant le grand espoir Nicolas Raskin (Gand).

Du coup, c’est la course à la 6e place qui a, jusqu’ici, animé le mercato hivernal.

Les PO1 en point de mire

Anderlecht, Gand, Charleroi et Saint-Trond se tiennent en un point. Parmic ces quatre équipes, deux auront la possibilité d’intégrer les très recherchés PO1, tandis que les deux «battus» devront se contenter des PO2.

Mais face aux gros budgets que représentent Mauves et Buffalos, Trudonnaires et Carolos n’ont jusqu’ici pas eu l’occasion de rivaliser à grands coups d’arrivées fracassantes.

Peter Zulj s’est présenté comme le meilleur joueur autrichien du moment. BELGA En effet, si Anderlecht a rapatrié Kara Mbodji (en conflit ouvert avec son coach à Nantes) et s’est offert «le meilleur joueur d’Autriche», Peter Zulj, Gand a lui aussi délié les cordons de la bourse pour faire revenir Thomas Kaminski (de Courtrai) suite au départ de Lovre Kalinic et s’est adjugé les services en location d’Alexander Sorloth. Les Buffalos en ont profité pour écrémer quelque peu leur noyau.

À Saint-Trond, lequel a cédé Casper De Norre au voisin genkois, c’est la filière japonaise qui a été une nouvelle fois activée puisque, après les Endo, Tomoyiasu ou Kamada, voici que débarque chez les Canaris Kosuke Kinoshita (Hamarby). Le latéral slovène Erik Gliha (Kidricevo) rejoint également le noyau de Marc Brys où les excédentaires Legear, Kotysch et le coûteux Buray Turay ont quitté le navire.

Chez les Zèbres, enfin, le mercato hivernal devrait sans doute s’emballer dans les prochains jours après l’annonce du départ de Charistian Benavente et celle de la blessure d’Ali Gholizadeh, lequel pourrait manquer plusieurs semaines.

Vers un emballement? À quoi faut-il s’attendre dans les prochaines semaines? Comme lors des saisons précédentes, la fin du mercato devrait encore offrir son lot de mouvements, les clubs attendant bien souvent la fin du timing imparti afin de faire baisser un maximum les prix. Anderlecht a ainsi déclaré lors de la présentation de sa «pépite» (? ) autrichienne qu’il comptait bien se renforcer en attaque, tandis que Charleroi va devoir combler le vide laissé par le départ de sa star péruvienne et que Bruges, en perte de vitesse ces dernières semaines, ne se contentera pas de regarder l’Antwerp et le Standard lui passer devant. + RELIRE | Anderlecht veut encore se renforcer: «Priorité à un attaquant» Dans le bas de tableau aussi, des mouvements devraient encore être observés, notamment à Lokeren, où le nouveau T1 aura sans doute passé commande auprès du président, ainsi qu’à Mouscron ou Waasland-Beveren, le premier ayant annoncé un investissement plus important de la part de son président et le second nous ayant habitués ces dernières années à des mercatos aux multiples transferts lors de chacune de leurs différentes fenêtres… Pour ne rien rater du mercato: suivre les derniers transferts