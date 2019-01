Reconstitution du meurtre rue du Paradis

Ce jeudi matin s’est tenue la reconstitution du meurtre de Christiane Darimont. La dame avait été assassinée, chez elle, en août 2017.

L’enquête sur le meurtre de Christiane Darimont se poursuit, un an et demi après les faits. Ce jeudi matin, la reconstitution du meurtre a eu lieu sur les lieux du crime, dans l’habitation de la victime située rue du Paradis.

L’affaire a débuté au mois d’août 2017. Le corps de Christiane Darimont, une Verviétoise de 61 ans, est retrouvé sans vie et emballé dans son garage. Cela faisait un moment que la sexagénaire n’avait plus donné signe de vie dans le quartier, ce qui avait suscité le questionnement des voisins. «Nous l’avons d’abord crue en vacances», avaient-ils alors témoigné. Il s’avérera par la suite qu’elle avait bel et bien été tuée, l’autopsie révélant une fracture du crâne due à de multiples coups.

Rapidement, une personne devient la cible des soupçons. Vincent Simonon, un voisin qui rendait régulièrement visite à Christiane Darimont. Parti s’exiler aux États-Unis, le meurtrier présumé a été retrouvé et arrêté, un mois plus tard, à Philadelphie. L’homme avait utilisé une fausse identité pour s’introduire aux USA.

En mai dernier, l’homme a été remis aux autorités belges. Huit mois s’étaient écoulés depuis son arrestation. Il reste à voir si la reconstitution de ce jeudi permettra de mettre la lumière sur les zones d’ombre de l’affaire…