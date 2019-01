Lives : Un SDF retrouvé mort dans la carrière

Cet «habitant» de la rue aurait toujours refusé d’être hébergé et de pouvoir dormir au chaud. C’était son choix.

Jeudi matin, dans un communiqué, la Ville de Namur dit avoir appris avec une immense tristesse le décès d’un sans-domicile fixe. La victime, âgée de 37 ans, avait planté sa tente dans les anciennes carrières de Lives, un lieu de refuge connu pour les personnes à la rue, mais dans des conditions extrêmement précaires.

En ces jours et nuits glaciales, le SDF est mort. Est-il mort d’hypothermie ? Ce n’est pas forcément le cas. Il semble que ce SDF soit décédé d’une autre cause naturelle. Le constat du médecin légiste devrait permettre de le confirmer.

«Sa situation était connue et suivie par plusieurs services d’aide» indique la ville dans son communiqué. La veille encore dit-elle, le dispositif social de prise en charge a tenté de l’encourager à rejoindre l’abri de nuit, mais sans succès.

«Les citoyens restent bien entendu libres de leurs choix, même hélas lorsque cela peut les mettre en danger. Hélas, légalement, nul ne peut être contraint d’accepter l’aide sociale.» Cet «habitant» de la rue aurait toujours refusé d’être hébergé dans les structures disponibles et ainsi de pouvoir dormir au chaud. Au Relais social urbain de Namur, on souligne qu’il aurait pu le faire car la capacité des structures d’accueil n’est pas saturée, loin de là. A peine deux tiers des lits sont occupés.

Même si ce fut son choix, la mort de ce trentenaire esseulé ne laisse évidemment pas indifférents.

«Son décès touche de près à la fois ses proches et les professionnels qui le connaissaient et elle met une fois de plus en évidence les risques liés aux formes extrêmes de précarité.» La Ville y voit plus que jamais la nécessité de poursuivre et développer plus encore les actions qui permettront de réduire au maximum les situations où des concitoyens risquent de perdre la vie prématurément.

On estime qu’une quarantaine de personnes refuse de se loger dans les structures d’accueil prévues à cet effet. Par crainte des vols ou de la promiscuité, notamment.

Elle rappelle aux citoyens que, s’ils identifient des situations sociales délicates, le dispositif d’urgence social est accessible 24 h/24, 7 jours/7, au numéro vert gratuit 0800/12 420. Un dispositif renforcé durant le plan Hiver ainsi que l’accueil de nuit, dont la capacité est évidemment accrue en cette période hivernale.