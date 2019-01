Naomi Osaka blanchie dans une pub: «Son identité est complètement ignorée»

Une société japonaise de nouilles a mis en scène la tenniswoman Naomi Osaka dans une publicité. Hic: la joueuse de tennis d’origine haïtienne a été blanchie.

Nissin, une entreprise japonaise de nouilles, a cessé depuis ce jeudi la diffusion de sa publicité mettant en scène la joueuse de tennis Naomi Osaka, récemment qualifiée pour la finale de l’Open d’Australie.

La société nipponne est accusée d’avoir blanchi la couleur de peau de la tenniswoman. Métisse d’origine haïtienne, Osaka apparaît avec une peau claire dans le dessin animé publicitaire.

Nissin se défend de tout racisme. «Nous avons représenté la joueuse dans un style qui correspond au mieux au monde de l’animation japonaise», déclare Daisuke Okabayashi, le porte-parole de l’entreprise japonaise.

«Nous n’avons pas eu l’intention de la blanchir, mais puisque c’est devenu un problème, à l’avenir, nous prêterons davantage attention aux questions de diversité dans nos activités de promotion. Ces publicités ont été abandonnées», ajoute Okabayashi.

@Naomi_Osaka_ Im a fan of you, Cup Noodle and Prince of Tennis but this ad got me feeling some type of way. Just wanted to share in case you didn't see how @konomi_takeshi and @cupnoodle_jp got you whitewashed out here.https://t.co/2hw3iSqtmUhttps://t.co/355GWyc4QL pic.twitter.com/FaIbPTpWqG