Dix articles pour nos abonnés à ne pas louper ce jeudi

Dès les premières notes on est transportés dans l’univers tropical et dansant de Kid Noize. Guillaume Kayacan

Des bombes de Damas au doctorat à Mons ; L’affiche la plus coûteuse de l’histoire des Francofolies; Une crèche presque "Zéro déchet"; Retour sur une carrière de Michel Preud’homme...Voici une sélection des articles réservés à nos abonnés à découvrir ce jeudi 24 janvier.

1

Une crèche presque "Zéro déchet"

Faire la chasse aux déchets quand on travaille en crèche, cela relève-t-il du vœu pieux? L’exemple de la Petite Graine à Quartes nous montre qu’il est possible de limiter drastiquement son empreinte sur l’environnement.

Dans cette maison d’enfants assez atypique, on a choisi de privilégier les langes lavables aux jetables qui font gonfler le volume des poubelles des jeunes parents et des crèches.

+ À DÉCOUVRIR ICI

2

Rania, des bombes de Damas au doctorat à Mons

L’exil n’est pas un choix. Arrivée de Syrie en 2014, Rania Aro a introduit une demande d’asile en Belgique pour protéger ses enfants. 5 ans plus tard, elle termine un doctorat à l’Université de Mons.

+ À DÉCOUVRIR ICI

3

Le virus de la gastro enfin éradiqué au CHU

Deux services du CHU étaient en quarantaine à cause d’une épidémie de gastro. Problème résolu, les services ont rouvert au public.

+ À DÉCOUVRIR ICI

4

La Région induit la réouverture des carrières

Pendant plusieurs semaines, lors d’une vaste enquête publique organisée à l’échelle wallonne, les citoyens de toutes les communes ont eu l’opportunité de prendre connaissance du schéma de développement territorial. Le document n’a pas déchaîné les foules dans les couloirs de l’administration. Vingt-quatre Namurois seulement ont consulté le dossier et émis des remarques. L’enjeu est pourtant colossal.

+ À DÉCOUVRIR ICI

5

Francofolies de Spa: «L’affiche la plus coûteuse de l’histoire»

L’affiche des Francos s’étoffe avec beaucoup d’artistes de la nouvelle scène. Une manière pour le festival de se renouveler?

+ À DÉCOUVRIR ICI

6

Michel Preud’homme a 60 ans: retour sur une carrière couronnée de succès

Michel Preud’homme fête ses 60 ans ce jeudi. De la relation particulière qu’il entretient avec le Standard à son impressionnant palmarès, retour sur la carrière de cet éternel perfectionniste.

+ À DÉCOUVRIR ICI

7

Welkin and Meraki, bureau partagé grand luxe: «Les millenials se foutent de recevoir une BMW»

NOTRE SÉRIE (3) | Oubliez le bon vieil open space des ronds de cuir: le coworking est en plein boom à Bruxelles. Ce bureau partagé, hyperflexible et bon marché, séduit autant les start-up que les grosses boîtes. Ses coussins patchwork, ses meubles de bois au design scandinave et son café bio attirent les «millenials». Et le luxe s’invite aussi dans le secteur comme le prouve Welkin and Meraki.

+ À DÉCOUVRIR ICI

8

L’amour du laetare, elle l’a dans le sang

Martine Thorez a toujours participé au laetare de Sart-Tiège. De la création des costumes au cortège, elle aime tout.

+ À DÉCOUVRIR ICI

9

INTERVIEW | Kid Noize nous emmène dans la jungle

Kid Noize, le DJ à la tête de singe revient avec un deuxième album pour une immersion complète dans son monde.

La photo de la pochette est comme une invitation à le suivre dans une jungle luxuriante. Et le titre, The Man With a Monkey Face, une façon de faire les présentations. Sur ce deuxième album, à nouveau. «Je me suis dit qu’au lieu de continuer l’aventure et d’emmener les gens encore plus loin dans l’univers de Kid Noize, j’allais plutôt revenir à l’essentiel: l’homme à la tête de single. Il y a des voyages lointains et des voyages intérieurs. J’ai vraiment voulu taper sur ce clou-là.»

+ À DÉCOUVRIR ICI

10

INFOGRAPHIES | Césars: les actrices et les acteurs les plus nominés sont loin d’être les plus césarisés

L’Académie des Arts et Techniques du Cinéma vient d’annoncer les 118 nominations pour les César 2019. Mais être nominé est loin d’être gagné. Retour en chiffres sur le palmarès d’une institution dont la première cérémonie remonte à 1976.

+ À DÉCOUVRIR ICI