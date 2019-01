Une pièce commémorative pour le 450e anniversaire du décès de Pierre Bruegel l’Ancien

La Monnaie royale de Belgique a frappé jeudi une pièce d’une valeur nominale de deux euros représentant Pierre Bruegel l’Ancien dont on célèbre cette année le 450e anniversaire du décès.

Cette initiative a été réalisée en collaboration avec la Bibliothèque royale de Belgique.

La Belgique va célébrer pendant toute l’année la vie et l’œuvre de ce peintre connu pour ses paysages et ses scènes de la vie rurale et considéré comme le maître flamand par excellence du XVIe siècle. En 2019, baptisée pour l’occasion «Année Bruegel», une série d’expositions et d’événements auront lieu.

La face nationale de la pièce représente Bruegel regardant un chevalet de peintre avec l’un de ses chefs-d’œuvre les plus célèbres «La Tour de Babel». La pièce commémorative a cours légal dans tous les pays de l’Union européenne, n’entre pas en circulation et n’est disponible que sur le site piecescommemoratives.be.