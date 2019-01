AFC Tubize: les salaires ont été versés

Privée de transferts par la Commission des licences, l’AFC Tubize se met en ordre progressivement. Les salaires non payés ont été versés.

«On est également en train de finaliser le payement de certaines dettes, ajoute Josselin Croisé, directeur général. On est occupé à compiler les documents à rendre à l’Union Belge. Dans le courant de la semaine prochaine, on devrait répondre à toutes les exigences et, enfin, pouvoir transférer.»

Le transfert de Thomas Henry à l’OHL, dont le montant reste toujours inconnu, a sans doute servi de facilitateur dans ce dossier.

Ce vendredi, Tubize se déplace à Roulers (20 h 30). Pour autant que le match ait lieu, vu les conditions climatiques et la neige qui s’est accumulée sur la pelouse roularienne.

