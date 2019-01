PHOTOS | Ces élèves bruxellois détournent des slogans pour le climat

Distributeurs débranchés et guerre contre les pailles

Depuis une semaine, le compte Instagram «youth_for_climate_belgium» recense toutes les actions menées dans les écoles belges. On peut notamment voir dans les «stories» de nombreux établissements où les distributeurs de boissons ont été débranchés: GPH à Gosselies, IND à Arlon, Collège Saint-Hubert à Watermael-Boitsfort,…

Instagram

Ce compte ne s’arrête pas là et donne des conseils pour agir en faveur du climat. Pour lutter contre les déchets plastiques, Youth for Climate préconise d’utiliser des gourdes plutôt que des bouteilles d’eau et déclare la guerre contre les pailles.

Le mouvement s’explique: «Les pailles en plastique sont utilisées tous les jours et malheureusement elles ne sont pas réutilisables. On les retrouve massivement dans les océans, dans la flore et dans l’organisme des animaux marins. Certes elles sont petites et pratiques, mais il y a une alternative. Pour lutter contre la pollution qu’elles causent, on propose d’utiliser des pailles en INOX. Ces pailles sont réutilisables et donc ne polluent pas notre environnement». Le message est passé.

+ Le compte Instagram Youth for Climate Belgium