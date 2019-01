VIDÉOS | Faux billets et décisions polémiques: l’arbitrage de Malines-Union «star» de la demi-finale aller

Les supporters de l’Union Saint-Gilloise avaient préparé une petite action autant symbolique qu’humoristique: ils en ont eu pour leur (faux) argent!

Les supporters unionistes ne manquent pas d’humour. En déplacement mercredi soir derrière les Casernes malinoises, ils n’ont pas hésité à taquiner l’adversaire avec de faux billets de 500 euros portant l’effigie de Bart Vertenten, l’arbitre soupçonné d’avoir avantagé le KV Malines lors de la saison dernière et figure clé de ce qu’on appelle désormais en Belgique le «footgate».

«On en avait reçu dans le car avant le match. On a eu le loisir de les balancer à chaque erreur d arbitrage. On n’en avait plus à la fin du coup…», sourit Romain, 25 ans, fidèle supporter de l’Union présent hier soir au stade.

Il est vrai que l’arbitrage de la demi-finale aller entre Malines et les Unionistes était au centre de toutes les discussions mercredi soir… comme il l’avait déjà été lors de la journée de championnat de D1B opposant les deux mêmes clubs il y a une dizaine de jours.

Deux buts annulés pour autant de «hors-jeu» controversés, une carte rouge qui, elle aussi, a fait beaucoup parler, voire un laxisme bien trop généreux du corps arbitral envers les joueurs de… l’Union: tels étaient les avis discutés au coup de sifflet final.