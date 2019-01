Le CP namurois a décrété une remise générale pour les rencontres de ce week-end. Cette décision est valable pour les matches des équipes premières et pour les jeunes.

Les membres du CP namuroise se sont réunis ce jeudi matin et ont pris une décision concernant le week-end du 25, 26 et 27 janvier: une remise générale a été décrétée. Et, ce, pour les rencontres des équipes premières mais aussi pour les jeunes.

Rien d’étonnant, compte tenu des prévisions météorologiques pour ce week-end.