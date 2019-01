NBA: James Harden fait le show au Madison Square Garden avec 61 points et un record personnel

James Harden a réalisé un vrai show au Madison Square Garden mercredi, dans le championnat nord-américain de basket.

La star de Houston a inscrit 61 points, nouveau record personnel, lors de la victoire des Rockets sur les Knicks 110-114.

Harden est inarrêtable depuis quelques semaines. Contre les Knicks, il a enchaîné un 21e match de suite à plus de 30 points et plus, du jamais vu en NBA depuis le légendaire Wilt Chamberlain dans les années 1960.

Le MVP de 2018 a dépassé le seuil des 50 points pour la cinquième fois de la saison, a amélioré son record personnel d’un point (60 pts le 31 janvier 2018) et a échoué à une longueur du record de points marqués (62) au Madison Square Garden, établi en 2014 par son ancien coéquipier, Carmelo Anthony.

«Le ‘Garden’, c’est une salle historique pour la NBA, son public est l’un des meilleurs du Championnat, c’est plutôt cool de leur avoir offert un show ce (mercredi) soir», s’est félicité Harden. Sur ses cinq derniers matches, «The Beard» (littéralement la barbe) tourne à une moyenne incroyable de 52,2 points!

Houston est troisième de la Conférence Ouest avec 29 victoires et 18 défaites.

L’affiche de la soirée se déroulait à l’Est, où Indiana, troisième, recevait Toronto. Les Pacers l’ont emporté 110-106 mais ont perdu pour une longue période leur meneur Victor Oladipo. Celui-ci s’est blessé en défendant face au Camerounais Pascal Siakam en fin de 2e quart-temps. Il est resté au sol, avant d’être évacué sur une civière.

Son équipe a confirmé dans la foulée que la blessure était «sérieuse» et a annoncé qu’elle ferait un point sur la durée de son indisponibilité après une IRM programmée jeudi.

Oladipo, 26 ans, est le meilleur marqueur des Pacers avec une moyenne de 19,2 points par match, avant la rencontre contre Toronto.

Au classement, Indiana (32 victoires, 15 défaites), reste derrière Toronto (36 victoires, 14 défaites).