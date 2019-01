Le Centre Monnaie vendu par Bpost et la Ville

Bpost et la Ville de Bruxelles vont vendre la partie bureaux du Centre Monnaie. Elles en sont copropriétaires. L’acheteur: un consortium sous la direction de la société d’investissement Whitewood.

Bpost et la Ville de Bruxelles ont conclu un accord visant la vente de la partie bureaux du Centre Monnaie, dont elles sont copropriétaires, à un consortium placé sous la direction de la société d’investissement Whitewood, indique mercredi bpost dans un communiqué. L’accord porte sur la totalité de l’immeuble de bureaux occupés par bpost et la Ville de Bruxelles ainsi que sur les places de stationnement connexes.

Le Centre Monnaie doit faire l’objet d’une rénovation structurelle et n’est plus adapté aux besoins d’un environnement de travail moderne, souligne bpost. Depuis début 2018, bpost et la Ville de Bruxelles avaient conclu un accord de collaboration pour trouver un repreneur pour le bâtiment du Centre Monnaie dont elles occupent la partie bureaux.

En 2021, les services centraux de bpost seront installés dans la Multi Tower qui se trouve en face du Centre Monnaie.

La vente rapporte à bpost une rentrée totale de 55,7 millions d’euros et un bénéfice de 19,9 millions d’euros sur la réalisation de la vente.