L’ancien président de l’Union belge de football (URBSFA) François De Keersmaecker est le nouveau président du Racing Malines.

C’est ce que le club de troisième division amateurs a annoncé jeudi.

De Keersmaecker a investi dans le club avec Michel Vanstallen, CEO de Dorian Groep, une société d’investissement.

«Le Racing Malines entre dans une nouvelle ère. Le club a mis en place un nouveau projet sportif, financier et structurel», a indiqué le club dans un communiqué. «Avec l’arrivée de François De Keermaecker et de Michel Vanstallen, le Racing reçoit une importante injection financière qui renforce considérablement le club. Après une période de remboursement de dettes, le Racing peut reprendre son développement. François et Michel prendront la direction du Racing et s’adresseront à leur réseau pour mettre le Racing sur la bonne voie. Ils travailleront en collaboration avec un organe de gestion opérationnel composé en grande partie du conseil d’administration actuel du club.»

De Keersmaecker, un avocat malinois, a occupé différentes fonctions au sein de l’Union belge durant 32 ans. Il a présidé l’URBSFA de 2006 à 2017, lorsqu’il avait renoncé à briguer un septième mandat. À la tête du club malinois, De Keersmaecker succède à Koen Van Exem, qui a dirigé le club en tant que manager de crise pendant deux ans et demi.

«Nous avons été charmés par le club fantastique qu’est le Racing, son histoire, ses supporters, son projet social et surtout les opportunités que l’avenir offre aux Vert et Blanc», ont déclaré De Keersmaecker et Vanstallen. «Nous voulons ramener le Racing au sommet de manière saine et réaliste. Il y a des dossiers importants sur la table, tel que la formation des jeunes, l’avenir du site OVK et bien sûr l’équipe première. Nous voulons mener à bien ces dossiers.» Les deux hommes affirment qu’il ne s’agit pas d’un projet à court terme. «Nous venons au Racing pour travailler de manière durable avec les gestionnaires actuels, les fans et les sponsors.»

La Racing Malines est actuellement dernier de la D3 amateurs avec 14 points en 18 rencontres.