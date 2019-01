Temps plus sec ce jeudi, après dissipation de la brume

Le temps sera d’abord très nuageux et brumeux ce jeudi matin, avec de larges éclaircies et la possibilité de brouillard givrant par endroits, selon les prévisions de l’IRM.

+ La météo de votre région

Le ciel sera ensuite partiellement nuageux mais le temps restera sec, à l’exception de quelques faibles chutes de neige localisées. Sur l’ouest, de faibles averses de pluie ou de neige fondante sont attendues plus tard dans la journée. Les maxima afficheront -4 degrés en Haute Ardenne, autour de 0 ou 1 degré dans le centre et 4 degrés à la côte. Le vent sera faible de direction variable puis de sud-ouest.

Cette nuit, le ciel sera partiellement à très nuageux avec le risque de quelques averses de neige et du brouillard givrant pourra à nouveau se former. Les minima tomberont sous le 0 et se situeront entre -1 degré sur l’ouest et -9 degrés en Hautes Fagnes.