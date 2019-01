(Belga) Philippe V., l'ancien enquêteur qui a été interpellé mercredi dans le cadre de l'enquête sur les tueurs du Brabant, nie avoir manipulé l'enquête et avoir été en contact avec la bande criminelle, a déclaré son avocat à la chaîne flamande VRT.

"Mon client est formel: il dit qu'il n'a aucunement influencé l'enquête, qu'il n'a eu aucun contact avec la bande des tueurs du Brabant", selon Me Walter Damen. L'ancien enquêteur, aujourd'hui retraité, a été interpellé plus tôt mercredi dans le contexte de la découverte d'armes ayant servi aux tueries en novembre 1986 à Ronquières (Hainaut). Dans les années 80, Philippe V. était membre de la cellule d'enquête Delta, sous la direction du juge d'instruction de Termonde Freddy Troch. "Un tel interrogatoire, ce n'est pas facile. En janvier 2019, on lui demande des informations sur novembre et décembre 1986. C'est difficile, car à chaque phrase, il faut ajouter 'je pense' ou 'je ne sais plus'", d'après l'avocat. Selon la VRT, l'ancien enquêteur sera présenté jeudi à un juge d'instruction qui décidera de le placer sous mandat d'arrêt ou non. (Belga)