Les victimes réagissent: «Espérons que ce n’est pas une énième piste perdue»

La victime de tueurs du Brabant David Van de Steen réagit avec prudence à l’annonce mercredi de l’interpellation de l’ancien enquêteur Philippe V., soupçonné d’avoir dissimulé certaines informations, potentiellement cruciales, pour l’enquête. «Espérons que ce n’est pas une énième piste perdue, même si on progresse vers un ancien gendarme.»

David Van de Steen a perdu ses parents et sa sœur dans l’attaque du Delhaize d’Alost le 9 novembre 1985, où huit personnes avaient perdu la vie.

Philippe V. n’est pas un inconnu pour M. Van de Steen. «Il ne m’est pas étranger. Je lui ai déjà parlé et si ce qui lui est reproché est avéré, ce serait très difficile», a-t-il indiqué à Belga. «C’est une piste qui est explorée depuis un certain nombre d’années. L’ancienne équipe d’enquête avait déjà des informations à propos de cette personne, mais cette équipe s’est dissoute. Ce qui est vrai là-dedans, je l’ignore. Je sais que (le juge d’instruction) Troch et la cellule d’enquête Delta le soutenaient toujours.»