Barbara Hendricks va rendre visite à la VUB à des étudiants demandeurs d’asile

La célèbre soprano américaine Barbara Hendricks, ambassadrice du Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, rendra visite jeudi à des étudiants réfugiés de la Vrije Universiteit Brussel (VUB). La VUB fut en 2015 la première université belge à proposer un programme pour les réfugiés.

Les migrants ayant fui la guerre, la violence ou des poursuites ont souvent déjà une formation et une expérience professionnelle dans leur pays d’origine. Mais il n’est pas toujours évident pour eux de poursuivre leur parcours académique dans leur pays d’accueil. Le «Refugee Student Programme» de la VUB offre en Belgique cette possibilité aux réfugiés. En outre, le programme InCampus propose à 20 étudiants réfugiés de suivre un parcours destiné à leur apprendre la langue et les compétences nécessaires pour s’inscrire et réussir leur formation universitaire à la VUB.

La visite de Barbara Hendricks est un témoignage de respect pour les efforts faits par la VUB depuis le début de la crise de l’asile.