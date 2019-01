«Foot festival 100% filles» récompensé par la FWB pour sa promotion du sport féminin

L’initiative «Foot Festival 100% filles» de l’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) a remporté le prix pour la promotion du sport féminin du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, remis pour la 1ère fois ce mercredi 23 janvier 2019.

Cette initiative vise à organiser des stages et animations de football pour les jeunes filles afin de les familiariser avec ce sport et faire naître des vocations.

À la veille de la journée internationale du Sport féminin, Philippe Courard, Président du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a remis pour la première fois le «Prix pour la promotion du sport féminin» du Parlement. Ce dernier a été institué par décret en mars 2018.

Très concrètement, il consacre une initiative, une réalisation ou un projet visant à promouvoir le sport féminin. Il est doté d’un montant de 5 000€.

« Interpellant de constater que 70% des affiliés sont des garçons »

Le Parlement a fait de l’égalité entre les femmes et les hommes une de ses priorités, en déclinant un plan d’actions concrètes telles que la sensibilisation du public scolaire à travers diverses initiatives (parlement des enfants, concours des écoles,…), l’organisation d’événements, la participation au mouvement «HeForShe» (EuxPourElles),…

L’institution a souhaité étendre son action en faveur d’une réelle égalité des genres dans le domaine particulier du sport en votant un décret instituant le Prix pour la Promotion du Sport féminin en mars 2018.

Comme l’a rappelé Philippe Courard, «il est interpellant de constater qu’au niveau des clubs sportifs en Fédération Wallonie-Bruxelles, 70% des affiliés sont des garçons. Pour inverser cette tendance, il est essentiel de mettre en œuvre et de promouvoir toutes les initiatives qui encouragent la pratique du sport féminin car nos actions impactent directement les mentalités, les préjugés et les inégalités.»

Permettre aux filles de se retrouver entre elles pour jouer au foot

Le projet «Foot Festival 100% filles» a été lancé en 2013 dans la foulée des premiers succès des Red Flames, l’équipe nationale féminine de football. Aline Zeler, capitaine des Red Flames jusqu’en octobre 2018, fait partie de l’encadrement de ce projet.

D’autres joueuses, comme l’internationale Cécile De Gernier, se sont mobilisées pour soutenir le projet.

Xavier Donnay, manager du football de base de l’ACFF indique qu’«en cinq ans, plus de 1 250 jeunes filles ont participé au projet. Le Foot Festival 100% Filles permet aux jeunes filles, affiliées ou non, de jouer au football d’une façon ludique et spontanée le temps d’une après-midi… et qui sait de faire naître des vocations.»

Gratuite et exclusivement réservée aux jeunes filles âgées entre 4 et 16 ans, cette initiative offre l’opportunité aux filles de se retrouver et de pratiquer leur sport favori. Composé de parcours techniques, d’ateliers découvertes, de situations ludiques et de petits matchs où l’on court et où l’on rit beaucoup, le «Foot festival 100% Filles» est organisé par l’ACFF dans chaque province francophone du pays: dans les centres sportifs, dans les clubs de foot, dans les écoles, etc.

Cette initiative permet également aux clubs de faire connaître leurs activités au niveau du football féminin.

