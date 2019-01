Le débrief du jour : Gel et neige mettent le pays en alerte | Menace sur l'emploi chez Coca Belgique | Les nominations belges aux césars

La neige et le gel provoqueront encore des embarras dans les prochaines heures, Coca-Cola veut fermer ses sites à Hasselt et Heppignies, les nominations aux césars sont connues : voici le condensé de l'actualité de ce mercredi.

1

Le pays en alerte jusque jeudi matin : attention au gel

Alors que le temps de ce mercredi après-midi semblait s’apaiser, l’IRM a placé le pays sous alerte jusque jeudi 11h. La cause? Le gel se généralisera dès ce soir et de nouvelles chutes de neige, plus localement, sont à prévoir.

2

Plus de 130 emplois menacés chez Coca-Cola

Coca-Cola European Partners a annoncé mercredi, au cours d’un conseil d’entreprise extraordinaire, son intention de fermer en 2020 deux de ses cinq sites de distribution, à savoir Hasselt et Heppignies.

3

Plusieurs nominations belge aux césars

Le film «Girl» du Belge Lukas Dhont figure parmi les nommés dans la catégorie «meilleur film étranger» de la prochaine cérémonie des césars, qui se déroulera le 22 février prochain à Paris.

4

Nemmouche va sortir du silence

Mehdi Nemmouche a déclaré qu’il allait enfin s’exprimer dans le cadre du procès de l’attentat du musée juif de Bruxelles.

5

Meurtre de Chantal Humblet: «Un procès très attendu par mes clients»

La pédicure hannutoise avait été tuée en 2016. Le procès des deux accusés débute aux assises de Liège, avec la constitution du jury.

