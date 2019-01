L’IRM place le pays en alerte jusque jeudi matin

Alors que le temps de ce mercredi après-midi semblait s’apaiser, l’IRM a placé le pays sous alerte jusque jeudi 11h. La cause? Le gel se généralisera dès ce soir et de nouvelles chutes de neige, plus localement, sont à prévoir.

«Cet après-midi, il fera encore très nuageux, à quelques éclaircies près. Seules quelques faibles chutes de neige sont encore possibles, plus particulièrement près de la frontière française», a écrit l’IRM sur son site internet. «Le temps aura tendance à devenir sec sur la plupart des régions. Maxima entre -3 degrés en Hautes Fagnes, proches de 0 degré dans le centre et de +2 degrés à la côte. Le vent sera faible ou parfois modéré de nord-est revenant au nord-nord-est.»

Pour cette nuit, il faudra s’attendre à des conditions plus rudes. «Ce soir et cette nuit, le ciel sera partiellement à très nuageux», précise le site de l’IRM. «Quelques faibles averses de neige localisées sont toujours possibles mais, dans l’ensemble, le temps restera donc généralement sec. Du brouillard givrant pourra se former, mais aussi des plaques de glace ou de neige durcie. Minima de -2 degrés dans l’ouest à -8 degrés en Hautes Fagnes. Vent faible de nord-nord-est puis de direction variable.»