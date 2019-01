Pour Novak Djokovic, «c’est génial d’être de retour en demi-finale»

Sextuple vainqueur de l’Open d’Australie, Novak Djokovic n’avait plus atteint les demi-finales à Melbourne depuis 2016, l’année de son dernier sacre.

Le Serbe, N.1 mondial, s’est hissé dans le dernier carré mercredi après l’abandon du Japonais Kei Nishikori. «C’est génial d’être de retour en demi-finale. Les deux éditions précédentes avaient été un peu difficiles, avec mon coude et le reste», a confié Djokovic.

Novak Djokovic menait 6-1, 4-1 lorsque son adversaire a jeté l’éponge, épuisé par ses précédentes rencontres. Djokovic sortait lui d’un match piège face au Russe Daniil Medvedev, le tombeur de David Goffin. «Avec Medvedev (en huitièmes de finale, NDLR), on a joué beaucoup de long rallyes, donc évidemment, à la fin, on se sent épuisé. Mais j’ai bien récupéré et je n’avais pas de doute sur le fait que je serais en bonne forme ce soir (mercredi)», a expliqué Djokovic.

Le Serbe trouvera sur sa route en demi-finale le Français Lucas Pouille (ATP 31), vainqueur du Canadien Milos Raonic. «Ce qu’il a fait pendant ce tournoi est fantastique. Il a battu d’excellents joueurs, Milos (Raonic), Borna (Coric). Ses résultats ont été un peu irréguliers ces deux dernières saisons mais avec sa qualité de tennis, il a sa place dans le top-15, peut-être même dans le top-10. Il a le potentiel, sans aucun doute. On s’est entraînés de nombreuses fois ensemble.»

Les deux joueurs ne se sont encore jamais affrontés.