Sans surprise, on file vers une remise à Liège

Le CP Liège estime qu’une remise a «75% de chances» de tomber. Décision au plus tôt demain midi.

Il ne faut pas être grand clerc pour le deviner: à moins d’un petit miracle, on file droit vers une remise s’agissant du foot provincial à Liège ce week-end. «Oui, clairement même si on ne va statuer que jeudi midi, narre Marc Collard-Bovy, le président du CP Liège. Mais, bon, je vais dire qu’on a 75% de chances de remettre la journée qui est programmée ce week-end. Je ne sais pas comment il fait en Hesbaye, mais dans les Fagnes, il y a 90% de chances qu’on remette. Puis, si on a des séries qui sont remises à la moitié, on ne va pas laisser jouer les autres matchs. Il faut aussi penser à préserver les terrains. Raison pour laquelle on va d’abord remettre, du moins je le pense, les jeunes et les réserves…»

En attendant, le CP a déjà décidé de remettre à leur journée initiale (c’est-à-dire ce dimanche 27 janvier) les 3 matchs d’équipes premières avancés au jeudi 24 ou au vendredi 25 janvier.