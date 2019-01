Cinq choses à savoir sur Stefanos Tsitsipas, tombeur de Federer et futur adversaire de Nadal

Sensation de cet Australian Open depuis sa victoire sur Federer en huitièmes, Stefanos Tsitsipas affrontera Rafael Nadal en demies jeudi. À 20 ans, le grec est le plus jeune demi-finaliste d’un Grand Chelem depuis Novak Djokovic en 2007. Mais qui est-il vraiment?

Déjà considéré comme une grande promesse du tennis, Stefanos Tsitsipas a fait un pas supplémentaire vers la gloire lors de la première levée du Grand Chelem de l’année. À Melbourne, le grec à la longue chevelure et au tempérament de feu a d’abord marqué les esprits en huitièmes en éliminant le Suisse Roger Federer, monstre sacré du tennis et tenant du titre, au terme d’un match de haute volée.

Pas grisé par cet exploit, le 15e joueur mondial a gardé la tête froide et a directement confirmé en venant à bout de l’Espagnol Roberto Bautista Agut. Un succès charnière puisqu’il permet au Grec d’accéder aux demies d’un Grand Chelem pour la première fois de sa jeune carrière. Une victoire historique aussi puisqu’à 20 ans et 5 mois, il s’agit du plus jeune demi-finaliste d’un GC depuis Novak Djokovic à l’US Open 2007.

Sur sa route vers la finale, le bourreau de Federer retrouvera une autre légende vivante du sport puisqu’il affrontera Rafael Nadal jeudi matin. Le taureau de Manacor est en forme et ne fera pas de cadeau à celui qu’on présente comme la relève du tennis mondial, à l’instar de Zverev, Medvedev, Coric ou Khachanov.

Mais qui est vraiment Stefanos Tsitsipas? Voici cinq infos pour mieux connaître la grande promesse du tennis mondial.

Premier grec dans le top 100 grâce à… David Goffin

Belga Son premier grand fait d’arme remonte au mois d’octobre 2017, lors du tournoi d’Anvers.

Sorti des qualifications, il bat successivement Pablo Cuevas (33e) et Ivo Karlovic (51e) avant de s’offrir le scalp de notre compatriote David Goffin, alors 10e joueur mondial.

Malgré son élimination en demies par Diego Schwartzman, il profite de ce beau parcours pour devenir le premier grec de l’histoire à rentrer dans le top 100 mondial.

Une famille métissée et très sportive

Né d’un père grec, qui n’est autre que son entraîneur, et d’une mère russe, Stefanos n’est pas le premier membre de la famille à se distinguer sur la scène sportive mondiale. Sa mère Julia a également été joueuse professionnelle de tennis, bien qu’elle n’ait atteint qu’une modeste 194e place mondiale en 1990. Son grand-père a eu plus de succès puisqu’il a remporté l’or olympique en 1956 avec l’équipe de football de l’URSS. Petit clin d’œil de l’histoire, les JO se tenaient à Melbourne cette année-là.

Sa quasi-noyade a changé sa façon de voir les choses

En 2015, Tsitsipas a vécu un événement traumatisant qui a changé sa vie. Profitant d’un jour de repos durant un tournoi Futures dans sa Grèce natale, le jeune joueur est allé se baigner dans l’océan avec des amis. Ne réalisant pas tout de suite la force des vagues, Tsitsipas et ses amis ont été emportés au large. Alors qu’ils avaient de plus en plus de mal à respirer, le père du joueur les vit se débattre et les sauva.

«C’est la seule fois de ma vie où j’ai eu l’impression qu’il ne me restait que quelques secondes avant de mourir. Ma façon de voir les choses a changé à partir de ce jour-là et je ne ressens plus la peur sur le court», a déclaré Tsitsipas lors d’une interview avec l’ATP.

Globe-trotteur et youtubeur à ses heures perdues

Durant ses tournois, Stefanos Tsitsipas ne pense pas uniquement tennis. Entre deux rencontres, il aime arpenter les rues des villes où il est en compétition pour en présenter les spécificités en vidéo sur sa chaîne YouTube, à la manière des vlogueurs. Dans sa dernière vidéo, il présente par exemple l’île australienne de Rottnest, où vivent les quokkas.

Par ailleurs, en plus de son compte Instagram officiel, dédié principalement au tennis, il possède en compte alternatifdans lequel il partage des clichés de ses différents voyages.

Autoflagellation et grosses colères sur le court

Jeune joueur fougueux, Tsitsipas ne parvient pas toujours à canaliser ses émotions. Avant son exploit contre Federer en huitièmes, il s’est distingué par une insulte très crue envers une juge de ligne, ce qui lui avait valu un avertissement.

Lors des demies du tournoi Milan Nextgen, c’est un casque audio qui avait fait les frais de sa colère noire. Après avoir tapé violemment sur son banc à plusieurs reprises, le tennisman avait réduit en miettes le casque censé lui permettre de communiquer avec son coach. Un craquage qui ne l’avait pas empêché de décrocher le titre le lendemain.

Tsitsipas n’en était pas à son coup d’essai puisqu’il s’était littéralement autoflagellé lors de sa défaite contre Alexander Zverev à l’Open de Washington, en août dernier.