Emiliano Sala avait pris ses «propres dispositions» pour son vol, les secouristes gardent espoir

Les garde-côtes espèrent toujours retrouver Emiliano Sala vivant

Les garde-côtes se démènent pour retrouver l’avion transportant le footballeur argentin Emiliano Sala, disparu lundi soir au-dessus de la Manche, n’abandonnant pas l’espoir de retrouver «vivants» l’attaquant et le pilote même si leurs chances de survie sont jugées «très minces».

Les enquêteurs envisagent plusieurs scénarios mais conduisent leurs recherches en privilégiant l’hypothèse que Sala et le pilote ont survécu et se sont réfugiés sur un canot de sauvetage, qui était dans l’appareil. «Étant donné la température de l’eau et les conditions météorologiques, la nuit dernière ayant été très agitée, leurs chances de survie sont très minces», a dit mercredi à l’AFP le capitaine du port et chef des garde-côtes de Guernesey, David Barker.

Mais «nous ne négligeons rien. Nous sommes déterminés à trouver ces deux hommes vivants», a-t-il assuré. Mardi, les enquêteurs avaient trouvé des débris flottant dans l’eau, sans toutefois pouvoir dire s’ils venaient de l’avion disparu.