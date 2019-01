Interpellé pour une dizaine de cambriolages à Rhode-saint-Genèse et Alsemberg

Un individu a été interpellé après avoir commis 7 cambriolages à Rhode-saint-Genèse et Alsemberg.

Un homme de 34 ans a été interpellé lundi par la zone de police de Mons pour sept cambriolages à Rhode-saint-Genèse et Alsemberg entre le 9 novembre et le 15 décembre 2018, ainsi qu’une tentative de cambriolage et un vol dans un magasin à Alsemberg, a indiqué mercredi Carol Vercarre du parquet de Hal-Vilvorde.

L’individu, un ancien habitant de Rhode-saint-Genèse, n’était pas rentré à la prison de Leuze-en-Hainaut le 7 novembre dernier après un congé pénitentiaire. Il y était détenu pour une série de cambriolages, commis également dans les deux communes du Brabant flamand, entre 2013 et 2016.

Après audition, il a à nouveau été incarcéré lundi et devra répondre de ces nouveaux faits à une date ultérieure.