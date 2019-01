200 créations de Martin Margiela aux enchères

Martin Margiela vu par Quidam de Revel

Comment et pourquoi avez-vous acquis une telle collection?

En 2008-2009, l’occasion s’est présentée d’acquérir 300 ou 400 pièces d’un coup. Nous n’avons pas hésité, nous avons tout pris! À une époque où le marché était plus axé sur Dior ou Balenciaga, en tant que collectionneurs et marchands il nous paraissait évident de nous intéresser à Martin Margiela. De plus, en 2009, il quittait la direction de sa maison, c’était la fin d’une ère et nous sentions déjà qu’il fallait garder une trace de son travail.

Que représente la Maison Martin Margiela?

Martin Margiela c’est avant tout de l’esprit! C’est une maison de mode exigeante qui fait des propositions radicales au-delà des conventions, avec un sens de la provocation et une indépendance d’esprit. Ce que nous aimons particulièrement chez lui, c’est qu’il s’est exprimé au travers de ses collections sans jamais se dévoiler. Il ne s’est jamais mis en avant et a su créer anonymement des vêtements pour des femmes et des hommes qui eux s’affichent tous les jours. En introduisant le vintage dans ses créations il a mis en lumière une mode éthique, précurseur du «recyclable» bien avant la mode du green washing. En tant que collectionneurs de vêtements anciens il était donc naturel de se focaliser sur son travail.

Parmi votre collection quelles sont pour vous les pièces les plus emblématiques?

La jupe Oversize en daim, de la collection Printemps-Été 2000 «Oversize ou Undersize: il faut choisir». C’est probablement l’une des pièces que nous aimons le plus dans cette sélection. Le vêtement extra-large tourne autour du corps et crée une silhouette en rupture totale avec la mode des années 90, mince et sculpturale.

Les chaussures «Fragile», de la collection Printemps-Été 2006 Haute couture. Ce défilé, teinté de dynamisme, révèle des vêtements inachevés. Ces chaussures ont été «finalisées» par une bride de scotch directement sur le mannequin en backstage. Nous aimons l’esprit spontané et maîtrisé de ses collections artisanales!