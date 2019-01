Pris en otage de l’inaction climatique, il lance un appel pour le 27 janvier

Pris en otage pour les besoins d’un tournage, Félicien Bogaerts vous lance un appel depuis une ancienne tour de refroidissement d’une centrale à Charleroi. La lutte pour le climat continue.

Félicien Bogaerts, animateur radio et fondateur du Biais Vert – média indépendant qui aborde de façon engagée les thématiques liées au climat, à la planète et à l’écologie – s’est mis en scène au sein d’une ancienne centrale thermique carolo pour mieux faire passer son message.

Attaché à une chaise, il dit ne plus vouloir être l’otage de l’inaction climatique. Car la question et l’urgence dans ce domaine ne sont visiblement pas encore assez au centre de l’agenda politique.

Une nouvelle marche pour le climat est ainsi organisée ce dimanche 27 janvier, afin de montrer aux politiques que le combat continue et continuera.

Quelques jours avant la manifestation pour le climat du 2 décembre dernier, le message que Félicien Bogaerts nous avait transmis était on ne peut plus clair. «On va droit dans le mur climatique et pour le moment les gouvernements appuient sur l’accélérateur. Il faut un vaste soutien populaire pour mener ce combat et faire bouger les choses. Ça nous concerne tous.»

Un message toujours d’actualité. Hélas.