LN24 confirme l’arrivée de Stéphane Rosenblatt comme consultant

Stéphane Rosenblatt, ancien directeur de la télévision au sein du groupe RTL Belgium, devient consultant pour LN24, annonce mercredi la chaîne d’information en continu sur Twitter, confirmant des rumeurs qui circulaient depuis quelque temps sur la toile.

En conflit avec la direction de RTL Belgium, Stéphane Rosenblatt avait quitté l’entreprise en juillet dernier après avoir initié différentes actions judiciaires contre son ancien employeur. Dorénavant, il apportera donc son expérience à LN24.

Depuis quelques semaines, le nouveau média dévoile au compte-gouttes les noms de personnes qui rejoignent son équipe. Nicolas Portnoy s’occupera ainsi par exemple de la production et de la stratégie numérique alors que Skan Triki sera Multimédia Manager.

Fin octobre, Joan Condijts et Martin Buxant avaient annoncé quitter respectivement leurs postes de rédacteur en chef et journaliste politique à L’Echo pour développer un nouveau média télévisé et en ligne. Quelque 4,5 millions d’euros ont été levés à cet effet avec l’entrepreneur Boris Portnoy.

Au sein de LN24, Joan Condijts prendra en charge la direction de la rédaction et Martin Buxant la rédaction en chef. Quant à Boris Portnoy, il prendra la direction opérationnelle de la chaîne.